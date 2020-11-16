الأمم المتحدة: الاجتماعات السياسية الليبية ستتواصل عن بعد

أعلنت الأمم المتحدة، في نبأ عاجل قبل قليل، أن الاجتماعات السياسية الليبية ستتواصل عن بعد وفقا لشبكة سكاي نيوز الإخبارية.وأشارت الأمم المتحدة إلى أنها تبحث مع الليبيين توحيد حرس المنشآت النفطية، لافتة إلى أنه تم الاتفاق على صلاحيات المجلس الرئاسية والحكومة المقبلين في ليبيا.وأضافت: "اتفاق وقف إطلاق النار يتم تطبيقه وتم الاتفاق على فتح الطريق بين سرت ومصراتة، كما تم الاتفاق على صلاحيات المجلس الرئاسية والحكومة المقبلين في ليبيا".