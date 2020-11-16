رويترز: المركز الأمريكى للأعاصير يعلن تحول «أيوتا» لإعصار من الدرجة الثانية

أعلن المركز الأمريكي للأعاصير، صباح اليوم تحول "أيوتا" إلى إعصار من الدرجة الثانية، وفقًا لرويترز.وفي وقت سابق، أكد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن "ايوتا" سوف "تقترب من سواحل نيكاراغوا وشمال شرق هندوراس الإثنين.. بقوة إعصار كبير".وأعلنت هندوراس وجواتيمالا ونيكاراجوا عن عمليات إجلاء الجمعة، في وقت لا تزال المنطقة تُعاني جرّاء الدمار الذي خلّفه الإعصار إيتا.وأدّت الأمطار القويّة التي صاحبت الإعصار إيتا، إلى انزلاقات أرضيّة امتدّت شمالًا، وصولًا إلى شياباس في المكسيك.وحذّر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير من أنّ إيوتا ستُسبّب ما يصل إلى 40 سنتيمترًا من الأمطار في هندوراس وشمال نيكاراغوا وشرق غواتيمالا وجنوب بيليز.وأضاف المركز أن ذلك سيؤدي إلى "فيضانات مفاجئة مهمة ومهددة للحياة، إضافة إلى انهيارات طينية".