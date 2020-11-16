رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 16 نوفمبر 2020 الموافق 01 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

رويترز: المركز الأمريكى للأعاصير يعلن تحول «أيوتا» لإعصار من الدرجة الثانية

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 04:25 ص
إعصار أيوتا
إعصار أيوتا
وكالات
طباعة
أعلن المركز الأمريكي للأعاصير، صباح اليوم تحول "أيوتا" إلى إعصار من الدرجة الثانية، وفقًا لرويترز.

وفي وقت سابق، أكد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن "ايوتا" سوف "تقترب من سواحل نيكاراغوا وشمال شرق هندوراس الإثنين.. بقوة إعصار كبير".

وأعلنت هندوراس وجواتيمالا ونيكاراجوا عن عمليات إجلاء الجمعة، في وقت لا تزال المنطقة تُعاني جرّاء الدمار الذي خلّفه الإعصار إيتا.

وأدّت الأمطار القويّة التي صاحبت الإعصار إيتا، إلى انزلاقات أرضيّة امتدّت شمالًا، وصولًا إلى شياباس في المكسيك.

وحذّر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير من أنّ إيوتا ستُسبّب ما يصل إلى 40 سنتيمترًا من الأمطار في هندوراس وشمال نيكاراغوا وشرق غواتيمالا وجنوب بيليز.

وأضاف المركز أن ذلك سيؤدي إلى "فيضانات مفاجئة مهمة ومهددة للحياة، إضافة إلى انهيارات طينية".

موضوعات متعلقة

سفن حربية مصرية تعبر المياه التركية (فيديو)

«الصحة»: مصر ستنتج 20 مليون عبوة من لقاح كورونا المحتمل

الصحة: 11 حالة وفاة و220 إصابة جديدة بكورونا

مصادر بـ«التعليم العالي» تكشف حقيقة وقف الدراسة بالجامعات

الصور

image description

حملة متابعة يومية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تجري القرعة العلنية للحصول على وحدات سكنية بمنطقة الرحاب

image description

محافظ الجيزة يفتتح العيادات الخارجية الجديدة بـ«الشيخ زايد المركزي»

image description

تعليم الجيزة: الدراسة منتظمة ونعقم المدارس يوميًا

image description

مخترع ماتور سيارات يعمل بالمياه: «أحلم بدخول مدارس المتفوقين»

الأكثر قراءة

سفن حربية مصرية تعبر المياه التركية (فيديو)

ماذا طلب محمد صلاح فور وصوله مقر عزل الجونة؟

وزير التعليم يكشف حقيقة إغلاق المدارس بسبب كورونا

مفاجأة صادمة.. أعلى نسبة طلاق فى مصر خلال «أول سنة جواز»

إنفوجراف

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ترقية اسم شهيدين من ضباط قطاع السجون

منوعات

أسعار الكتاكيت فى الأسواق اليوم الإثنين 16-11-2020

رويترز: المركز الأمريكى للأعاصير يعلن تحول «أيوتا» لإعصار من الدرجة الثانية

زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب الفلبين

على كرسي متحرك.. محمد يدشن مبادرة للتعايش مع ذوي الاحتياجات

أيام زمان

«المشخلع».. مرض فجع المصريين بعد فيضان 1887

«سيبوني.. دي بقت معايا».. سر المجنون الولهان في حياة سامية جمال

«وزعت قبلات على الجلادين أثناء إعدامها».. حكاية الراقصة ماتا هاري

«الأبنودي كسب الرهان».. حكاية أغنية مشيت على الأشواك

مقالات الرأي
د. منى حلمى
طوق النجاة الوحيد والمنارة التى ترشدنا دون أخذ المقابل
د.أحمد الخميسى
اللون والدين والسياسة
ماجد حبته
الديمقراطية.. كوميديا أمريكية
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (5)
المزيد

الثقافة

«مداحون وشعراء وكتاب سيناريو».. مسيحيون عبّروا عن حبهم للنبى محمد

4 شعراء يتألقون فى ثانى أمسيات أيام الأقصر الشعرية.. (صور)

افتتاح العرض المسرحى «الوصية» بالمسرح القومى.. الخميس

أبرزهم إحسان عبدالقدوس.. أدباء فكّروا في الانتحار