شيكو وهشام ماجد في التجمع الخامس من أجل «اللعبة 2»

دخل صناع مسلسل "اللعبة" الجزء الثاني في معسكر مغلق، بقيادة المخرج معتز التوني استعدادًا لعرض العمل خلال الفترة المقبلة.وعلمت "الدستور" من مصدر داخل فريق العمل، أنهم يواصلون التصوير بشكل يومي سعيًا منهم لإنهاء الحلقات الأولى، لتعرض نهاية شهر ديسمبر المقبل أو مطلع يناير على أقصى تقدير، مشيرًا إلى أنهم يصورون المشاهد الخارجية، اليوم الأحد، في إحدى المولات التجارية في منطقة التجمع الخامس.وتدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة" حول ظهور متحكم جديد باللعبة مختلف، بأحكام مثل الجزء الأول، لكن الأحكام الجديدة أكثر صعوبة ولا تقارن بالجزء الماضي، حيث يطلب المتحكم الخفي للعبة من "شيكو وهشام"، أن يتزوجا على زوجتيهما ضمن الأحداث الفنانة مي كساب والفنانة ميرنا جميل، حتى يصلا في آخر الحلقات إلى المتحكم الخفي الذي يعد مفاجأة للجمهور بالنهاية."اللعبة" يشارك في بطولته أحمد فتحي، محمد ثروت، ودعاء رجب، وسامي مغاوري، وغيرهم من النجوم، من سيناريو وحوار أحمد سعد والي، ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وأشرف على الكتابة فادي أبو السعود.