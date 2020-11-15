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حوادث

استئناف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة غدا

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 06:01 م
الدعاية الانتخابية
الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة
حسام محفوظ _أشرف لاشين
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تستأنف غدا الاثنين، الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية بالانتخابات البرلمانية في 13 محافظة، والتي تنتهي 2 ديسمبر مع بدء فترة الصمت الانتخابي.

و أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الأحد، نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وذلك بعد البت في الطعون على النتائج، وتلقي نتائج الحصر العددي للأصوات بمختلف محافظات المرحلة الثانية الـ13 وفقًا للجدول الزمني الذي أعدته الهيئة.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن إجمالي عدد المشاركين في المرحلة الثانية، لانتخابات مجلس النواب وصل إلى 29.50%، وشارك أكثر من 9 ملايين فى محافظات المرحلة الثانية 13 محافظة.

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