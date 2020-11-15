عهد جديد.. نساء مصر يحتفلن بقرار حماية حقوق المرأة من تداعيات كورونا

استطاعت مصر تحقيق إنجاز جديد في الحصول على الدعوة الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بعد أن حشدت الدعم والتأييد في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد مشروع قرار مصري غير مسبوق حول حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات فيروس كورونا، وذلك بالاجماع وبتوافق الآراء خلال أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان، وبالمسائل الاجتماعية، والإنسانية، والثقافية.احتفل النشطاء في حقوق المرأة بالقرار وأهميته في مجال حقوق الإنسان، وقالت بسمة موسى، ناشطة في مجال حقوق المرأة، أن هذا القرار يأتي تتويجا لجهود مصر ووزارة الخارجية في الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان والمحافظة على حقوق المرأة في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلبية متطلبات المرأة المصرية ورفع شأنها باعتبارها جزء أصيلا من ثورة 30 يونيو المجيدة.وأشارت بسمة في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن هذا القرار يدعم المرأة المصرية وما تعانيه في ظل أزمة كورونا من مشكلات وأزمات كثيرة، مضيفة أن سياسة وزارة الخارجية تدعم المرأة المصرية دعما كاملا وذلك على المستوى الدولي.واحتفلت سيدات مصر بالقرار عبر صفحاتهن على مواقع التواصل الاجتماعي بالقرار وقالت شيرين محمد: "ستات مصر بتعيش أزهى عصور الدعم على المستوى المحلي والدولي، شكرا للمسؤولين المصريين.فيما أكدت هند محمد على صفحتها بموقع "فيسبوك" أن جهود مصر المبذولة في مجال حقوق الإنسان والمرأة تسطر شكلا جديدا من أشكال الدعم.