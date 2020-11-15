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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط عاطل بـ120 طربة حشيش في السويس

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 12:14 م
ضبط عاطل
ضبط عاطل
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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نجحت الداخلية في ضبط 120 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد الأشخاص بالسويس، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام عقب تقنين الإجراءات، من ضبط 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلوجراما، مبلغ مالى، هاتف محمول، بحوزة عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة أبورديس بجنوب سيناء.

وذلك حال استقلاله سيارة ربع نقل بدائرة قسم شرطة فيصل، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج.

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