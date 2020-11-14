وزير التعليم: «الأسئلة المقالية لأولى وثانية ثانوي»

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على استفسار طلاب الثانوية العامة عن وجود قلم جديد لجهاز التابلت للصف الأول الثانوي أفضل بكثير من الصفيين الثاني والثالث.وتساءل الطلاب عبر جروب «واتس آب» مع الوزير: «هل ستكون امتحاناتهم ليس بها أسئلة مقالية أم بعد تسلم القلم الجديد سيكون الأمر أكثر يسرًا وسيشمل الامتحان أسئلة مقالية عادية؟».ورد وزير التعليم، قائلا: «الامتحانات عادية وبها أسئلة مقالية للصف الأول والثاني الثانوي، والاستثناء فقط للثانوية العامة».