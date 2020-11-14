إخلاء سبيل «جو هانى» المتهم بالإساءة للرسول فى الإسماعيلية

أصدرت محكمة الإسماعيلية، اليوم السبت، قرارًا بإخلاء سبيل يوسف هاني المتهم بسب الرسول والإساءة للدين الإسلامي، بعدما اعتذر أمام المحكمة.وأكد يوسف أمام المحكمة، أنه نادم على الإساءة للدين الإسلامي والرسول، وأنه يحترم الإسلام والرسول، مقدما اعتذاره عما بدر منه.كانت نيابة استئناف الإسماعيلية برئاسة المستشار عبدالخالق فتح الباب رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار إبراهيم صالح المحامي العام لنيابة استئناف الإسماعيلية أمرت، أمس الجمعة، بحبس يوسف هاني، أربعة أيام على ذمة التحقيقات بعدما وجهت النيابة له تهمة ازدراء الأديان وسب الدين الإسلامي علانية.واعترف المتهم خلال التحقيقات قائلا: "إنه كتب التعليقات المسيئة بعد تراشق إلكتروني على منشور تم نشره على صفحة أوف لاين".وخلال التحقيقات أبدى المتهم ندمه واعتذاره، مؤكدا احترامه الشديد للدين الإسلامي، والرسول محمد.