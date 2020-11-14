إحالة عاطل ضبط بكيلو «فودو» في المطرية للمحاكمة
السبت 14/نوفمبر/2020 - 11:55 ص
حسام التمساحطباعة
قررت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، اليوم السبت، إحالة عاطل متهم بحيازة مخدر "الفودو"، بدائرة قسم شرطة المطرية، بقصد الاتجار، للمحاكمة.
كانت البداية بتلقي اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده ضبط كمية من مخدر الفودو "وزنت واحد كيلو جرام"، مبلغ مالي، سلاح أبيض، ميزان حساس، هاتف محمول، بحوزة عاطل حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة المطرية.
وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بهدف الاتجار بها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات التي قررت حبس المتهم.
كانت البداية بتلقي اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده ضبط كمية من مخدر الفودو "وزنت واحد كيلو جرام"، مبلغ مالي، سلاح أبيض، ميزان حساس، هاتف محمول، بحوزة عاطل حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة المطرية.
وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بهدف الاتجار بها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات التي قررت حبس المتهم.