إحالة عاطل ضبط بكيلو «فودو» في المطرية للمحاكمة

قررت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، اليوم السبت، إحالة عاطل متهم بحيازة مخدر "الفودو"، بدائرة قسم شرطة المطرية، بقصد الاتجار، للمحاكمة.كانت البداية بتلقي اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده ضبط كمية من مخدر الفودو "وزنت واحد كيلو جرام"، مبلغ مالي، سلاح أبيض، ميزان حساس، هاتف محمول، بحوزة عاطل حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة المطرية.وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بهدف الاتجار بها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات التي قررت حبس المتهم.