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محمد العسيري

حوادث

الاستماع لأقوال مصابي حادث تصادم ملاكي بأتوبيس في الأقصر

السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:13 ص
حادث تصادم
حادث تصادم
حسام محفوظ
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تستمع النيابة العامة بالأقصر لأقوال المصابين في حادث تصادم سيارة ملاكي بأتوبيس ركاب على الطريق الصحراوي.

وانتقلت النيابة إلى مستشفيات قنا العام والجامعي، للاستماع لأقوال 39 شخصا أصيبوا بكسور وسحجات في حادث تصادم أتوبيس ركاب مع سيارة ملاكي في الساعات الأولي من، صباح اليوم السبت، بالطريق الصحراوي "قنا - الأقصر" أمام قرية الطويرات التابعة لمركز قنا.

وكان مدير أمن قنا اللواء محمد أبو المجد، قد تلقى إخطارًا بحادث انقلاب أتوبيس نقل ركاب مع سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي قنا - الأقصر، وعلى الفور انتقلت 16 سيارة إسعاف لنقل المصابين، وتبين إصابة 39 شخص بكسور وسحجات، وتم نقلهم لمستشفيات قنا العام وقنا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة.

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