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اقتصاد

«شعبة الدواجن» تؤكد توافر كميات كبيرة فى الأسواق

السبت 14/نوفمبر/2020 - 01:41 ص
الدواجن
الدواجن
دعاء أبو العزم _ طارق عتمان
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شهدت أسعار الدواجن، اليوم السبت، حالة من الاستقرار في الأسواق؛ نتيجة وفرة المعروض منها في الأسواق لارتفاع إنتاج مصر في السنوات الأخيرة.

وتقدم «الدستور»، نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار بورصة الدواجن ومعدلات التغير من حين لآخر.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، أن أسعار الدواجن سجلت سعر يبدأ من ٢٠ جنيهًا من المزرعة تباع للمستهلك بسعر يبدأ من ٢٣ حتى ٢٦ جنيهًا.

وأضاف «السيد»، في تصريحات لـ «الدستور»، أن أسعار الدواجن البلدي سجلت سعر يبدأ من ٢٥ جنيهًا تباع للمستهلك بسعر يبدأ من ٢٨ جنيهًا حتى ٣٠ جنيهًا، تختلف على حسب المنطقة.

وأشار رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، إلى أن إنتاج مصر من الدواجن ارتفع خلال السنوات الأخيرة؟، مما جعل مصر تمتلك مخزونًا استراتيجيًا يكفي للتصدير للخارج، ويكفي لتغطية السوق المحلي، ولا داعي للاستيراد من الخارج، مما تسبب فى وجود فائض.

وأكد على أن ارتفاع الإنتاج هو السبب فى انخفاض الأسعار مقارنة بالاعوام السابقة، مشيرًا إلى أنه السنوات المقبلة ستشهد تصدير من الدواجن المصرية.

ولفت إلى أن كثير من الشركات تقدمت بطلبات موافقة على التصدير، ومن المقرر البدء بالتصدير منذ بداية العام.

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