مقرب من ترامب: سيمتثل للدستور الأمريكي بعد إحصاء الأصوات

أعلن مقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن الرئيس شخص واقعي سيمتثل للدستور الأميركي بعد إحصاء الأصوات.وأشار المقرب، وفقا لقناة العربية الإخبارية، إلى أن الرئيس سيقوم بالأمر الصائب بعد الانتهاء من إحصاء الأصوات.وكان قد انسحب محامو الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، من تمثيله في الطعون المرفوعة ضد نتائج انتخابات بنسلفانيا.وقال المحامون، الجمعة، إن هذه الخطوة جاءت بعد خلافات حول جدوى الطعون، وفق رويترز.كما أعربوا عن قلقهم من تشكيك الطعون في نزاهة العملية الديمقراطية.