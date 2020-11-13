«مواد البناء»: استقرار أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن هناك استقرارا في أسعار مواد البناء في الأسواق.وأضاف الزيني، في تصريحات لـ"الدستور" أن أسعار الحديد سجلت سعرا يبدأ من ٩٥٠٠ وحتى ١٠ آلاف جنيه من أرض المصنع تباع للمستهلك بسعر من ٩٧٠٠ جنيه وحتى ١٠٢٠٠ جنيه.وأوضح عضو شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أن أسعار الأسمنت سجلت حالة من الإستقرار أيضا حيث سجلت سعر ٦٥٠ جنيها وحتى ٦٨٠ جنيها من المصنع تباع للمستهلك بسعر من ٧٠٠ جنيه وحتي ٧٥٠ جنيها.