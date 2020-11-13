الصين تهدد بالتحرك بعد تصريح بومبيو بشأن تايوان

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، إن بكين سترد على أي خطوات تقوض مصالحها الأساسية بعدما قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن تايوان "ليست جزءا من الصين".وتعتبر الصين تايوان أهم القضايا وأكثرها حساسية في علاقاتها مع الولايات المتحدة، وأثار حفيظتها الدعم المكثف الذي تقدمه إدارة الرئيس دونالد ترامب لتايوان، ومن ذلك مبيعات الأسلحة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، إن تايوان جزء راسخ من الصين، مضيفا أن بومبيو يُلحق المزيد من الضرر بالعلاقات الصينية الأمريكية.وتابع: "نبلغ بومبيو ومن هم على شاكلته بأن أي سلوك يقوض مصالح الصين الأساسية ويتدخل في شئونها الداخلية سيقابل بهجوم مضاد حازم".وفي مقابلة مع إذاعة أمريكية، أمس الخميس، قال بومبيو: "تايوان ليست جزءا من الصين".وفرضت الصين عقوبات على الشركات الأمريكية، التي تبيع أسلحة لتايوان وسيّرت طائرات مقاتلة بالقرب من الجزيرة أثناء زيارة مسئولين أمريكيين كبار لتايبيه، عاصمة تايوان، هذا العام.