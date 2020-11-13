«فرونتكس»: لا يوجد دليل على صد المهاجرين في بحر إيجه

أفاد تحقيق لوكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي «فرونتكس»، على أنه لا يوجد دليل يشير إلى تورط مباشر أو غير مباشر للوكالة أو مسؤولي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين يشاركون في عملياتها في بحر إيجة في عمليات صد المهاجرين على الحدود اليونانية التركية.وذكرت صحيفة كاثمريني اليونانية أنه وفقًا للنتائج الأولية للتحقيق الذي أمر به فابريس ليجيري المدير التنفيذي لـ "فرونتكس" في أعقاب مزاعم وردت في تقارير وسائل الإعلام الدولية، عن أن الوكالة كانت متورطة في أعمال صد المهاجرين، أنه لا يوجد دليل يؤكد ذلك.يذكر أنه تم تضمين هذا التقرير في رسالة أرسلها ليجيري يوم الأربعاء الماضي، إلى نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارجريتيس شيناس ومفوضة الشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون.وفي الرسالة نفسها التي اطلعت عليها كاثمريني، طلب مدير فرونتكس إجراء "تحليل متعمق" للوائح الاتحاد الأوروبي ذات الصلة، خاصة تلك المتعلقة بالأوامر الصادرة لسفن التهريب لمغادرة المياه الإقليمية.