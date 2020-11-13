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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مسجل مخدرات..شكّ في إبلاغ صديقه عنه فأرداه قتيلًا

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 02:01 م
جريدة الدستور
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أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، اليوم الجمعة، بحبس مسجل خطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل صديقه، كما طالبت بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير حول سبب الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، واستدعاء شهود العيان لسؤالهم حول الواقعة.

وكشفت المناظرة التي أجرتها النيابة لجثة المجني عليه، أنه مصاب بطلق ناري أدى إلى تهتكات ونزيف تسبب في الوفاة.

وتبين من التحقيقات أن المجني عليه يدعى "م.د"، قتله المتهم "عا.ق" لشكه في الإبلاغ عنه في قضية مخدرات، فتم ضبط الأخير وحكم عليه بالحبس 3 أيام.

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