تنبيه مهم لطلاب الثانوية العامة بشأن أجهزة التابلت

أصدرت الشركة المصنعة لتابلت الثانوية العامة، تنبيها مهما، لطلاب المرحلة الثانوية، بشأن صحة التحديثات المنتشرة لجهاز التابلت.وأوضحت الشركة، إنه فى حالة طلب التابلت لأى تحديث، سيتوجه الطلاب لأقرب فرع صيانة تابع للشركة لعمل التحديث اللازم مجانًا، تجنبًا لتعرض التابلت إلى الغلق، أو حدوث عطل فى البوردة يكلف الطالب 1450 جنيها.