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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

صالح: السيسي قضى على مثل «صاحب بالين كداب»

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 06:36 م
السيسي
السيسي
إسلام نصير
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أكد المستشار محمد مجدي صالح أمين عام حزب الحرية المصري بأكتوبر والشيخ زايد وسفنكس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قضى على المثل المصري الذي يقول "إن صاحب بالين كداب وصاحب ثلاثة منافق"، مشيرا إلى أنه استطاع منذ مجيئه أن يثبت أن ذلك المثل للفاشلين وحجة لعديمي الرؤية.

وأضاف صالح، وبنظرة بسيطة قد اقتحم السيسي أكثر من مجال بحلول جذرية على سبيل المثال وليس الحصر:

1- ملف العشوائيات وبناء مدن جديدة وبناء محافظات جديدة (عاصمة جديدة بالإسكندرية ومطروح، وكذلك فى سيناء).

2- ملف الطرق والكبارى وإلغاء كافة المعديات على النيل.

3- تمكين الشباب بصورة واضحة وزيادة لتمكين المرأة.

4- تطوير شامل للسكك الحديدية وتمديد خطوط جديدة للمترو وتطوير المواصلات بصفة عامة.

5- تطهير كافة البحيرات وتبطين الترع والمجارى المائية.

6- تطوير للزراعة وزيادة الرقعة الزراعية بمليون ونصف فدان.

7- تطوير وتجديد للمصانع الحديد والصلب والقطن والمنسوجات والغزل والنسيج والسكر والرخام.

8- اقتحام قطاع الصحة وبدء تطوير المنظومة بالكامل والمستشفيات والقضاء على فيروس C.

9- البدء في تطوير التعليم فى كافة مراحله.

10- إعادة تسليح الجيش مع تنوع مصادر السلاح لمواجهة أي تحديات.

11- اقتحام خطة إصلاح اقتصادي شهد لها العالم.

12- اهتمام كبير بالسياحة وافتتاح متاحف جديدة للآثار.

13- اكتشافات جعلت مصر مركز للغاز، وبالنسبة للطاقة الكهربائية بناء وتعدد مصادرها وأصبحت للتصدير أيضا.

14- فى مجال السياسة الخارجية عودة دور مصر الريادي بالمنطقة العربية والإفريقية والعالمية.

15- زيادة للمعاشات وكافة العاملين بالدولة مع زيادة معاشات ومنح تكافل وكرامة.

وأكد محمد مجدي صالح، أن تلك الملفات عمل الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم، على حل لكافة المشاكل التى تواجهها مصر منذ عقود فى مجالات الصناعة والزراعة والتعليم والصحة والبنية الأساسية والتسليح وتمكين الشباب والمرأة ورفع الوعي عند المواطنين.

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