5 محطات في مقتل كاهن المرج بعد تأييد حكم الإعدام
الخميس 12/نوفمبر/2020 - 03:46 م
حسام التمساحطباعة
أصدرت محكمة النقض حكمها في الطعن المقدم من دفاع المتهم بقتل كاهن المرج أحمد سعيد السنباطي، برفض الطعن وتأييد حكم الإعدام الصادر في حق المتهم، وترصد "الدستور" في هذا التقرير أبرز محطات القضية.
- 12 أكتوبر 2017
قتل المتهم أحمد سعيد السنباطي القس سمان شحاتة، بمنطقة مؤسسة الزكاة التابعة لدائرة قسم شرطة المرج شرق القاهرة، باستخدام ساطور كان بحوزته نتج عنه شق طولي بالرأس وكسر في الجمجمة.
- 13 أكتوبر
قررت نيابة حوادث شمال القاهرة بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول؛ بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكشفت التحقيقات سلامة قواه العقلية، وأنه اعترف بارتكابه الواقعة.
- 17 أكتوبر
أحالت النيابة المتهم إلى محكمة الجنايات، لمحاكمته في الاتهامات المسندة إليه بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
- 19 أكتوبر
حددت محكمة الاستئناف جلسة 11 نوفمبر أولى جلسات محاكمة قاتل القمص سمعان شحاتة، أمام الدائرة 2 جنايات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، برئاسة المستشار أحمد الدقن.
- 12 فبراير 2018
أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها على المتهم أحمد سعيد السنباطي بإجماع الآراء بإعدامه بتهمة قتل كاهن المرج بعد موافقة مفتي الجمهورية.
- 12 أكتوبر 2017
قتل المتهم أحمد سعيد السنباطي القس سمان شحاتة، بمنطقة مؤسسة الزكاة التابعة لدائرة قسم شرطة المرج شرق القاهرة، باستخدام ساطور كان بحوزته نتج عنه شق طولي بالرأس وكسر في الجمجمة.
- 13 أكتوبر
قررت نيابة حوادث شمال القاهرة بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول؛ بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكشفت التحقيقات سلامة قواه العقلية، وأنه اعترف بارتكابه الواقعة.
- 17 أكتوبر
أحالت النيابة المتهم إلى محكمة الجنايات، لمحاكمته في الاتهامات المسندة إليه بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
- 19 أكتوبر
حددت محكمة الاستئناف جلسة 11 نوفمبر أولى جلسات محاكمة قاتل القمص سمعان شحاتة، أمام الدائرة 2 جنايات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، برئاسة المستشار أحمد الدقن.
- 12 فبراير 2018
أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها على المتهم أحمد سعيد السنباطي بإجماع الآراء بإعدامه بتهمة قتل كاهن المرج بعد موافقة مفتي الجمهورية.