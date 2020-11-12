5 محطات في مقتل كاهن المرج بعد تأييد حكم الإعدام

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- 12 فبراير 2018

أصدرت محكمة النقض حكمها في الطعن المقدم من دفاع المتهم بقتل كاهن المرج أحمد سعيد السنباطي، برفض الطعن وتأييد حكم الإعدام الصادر في حق المتهم، وترصد "الدستور" في هذا التقرير أبرز محطات القضية.قتل المتهم أحمد سعيد السنباطي القس سمان شحاتة، بمنطقة مؤسسة الزكاة التابعة لدائرة قسم شرطة المرج شرق القاهرة، باستخدام ساطور كان بحوزته نتج عنه شق طولي بالرأس وكسر في الجمجمة.قررت نيابة حوادث شمال القاهرة بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول؛ بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكشفت التحقيقات سلامة قواه العقلية، وأنه اعترف بارتكابه الواقعة.أحالت النيابة المتهم إلى محكمة الجنايات، لمحاكمته في الاتهامات المسندة إليه بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.حددت محكمة الاستئناف جلسة 11 نوفمبر أولى جلسات محاكمة قاتل القمص سمعان شحاتة، أمام الدائرة 2 جنايات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، برئاسة المستشار أحمد الدقن.أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها على المتهم أحمد سعيد السنباطي بإجماع الآراء بإعدامه بتهمة قتل كاهن المرج بعد موافقة مفتي الجمهورية.