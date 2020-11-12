رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 12 نوفمبر 2020 الموافق 26 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«مستقبل وطن» في منافسة شرسة مع المستقلين على مقعدي إطسا

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 03:30 م
جريدة الدستور
أشرف لاشين
طباعة
تشهد دائرة إطسا بمحافظة الفيوم، منافسة شرسة في الجولة الثانية "الإعادة" من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية بين كل من المرشحين كامل محمود كامل "مستقبل وطن"، وكمال عبدالحليم عطية "مستقبل وطن"، وياسر عبدالتواب "مستقل"، ومصطفى عبداللطيف محمود "مستقل".

وحرص المرشحون على التواصل مع المواطنين لعرض برامجهم الانتخابية من خلال اللقاءات والندوات الودية التي تمت مع كبار العائلات بالدائرة، وحشد كل حزب كوادره الحزبية في مختلف القرى من أجل دعم مرشحة في الإعادة.

وأجريت الانتخابات في المرحلة الأولى في 10 آلاف و240 لجنة فرعية و71 لجنة عامة، وتنافس فيها المرشحون على 142 مقعدًا بالنظام الفردي، و142 مقعدًا بنظام القوائم وتمت الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل.

وتجرى انتخابات الجولة الثانية "الإعادة" للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 طبقًا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج أيام 21 و22 و23 نوفمبر، فيما تجري يومي 23 و24 نوفمبر الجاري بالنسبة للمصريين في الداخل، على أن تعلن النتيجة النهائية للمرحلة الأولى يوم 30 نوفمبر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة عن نهائي القرن: «إن شاء الله يكون فيه جماهير»

صعق الطلاب وهتك عرضهم.. السجن 15 عاما لمدرس بقنا

«سجن مع إيقاف التنفيذ».. حبس عاطل هتك عرض شقيقته بالإسكندرية

تفاصيل 14 دقيقة بين «بايدن» و«مون جيه-إن» لحل قضية الأسلحة النووية

الصور

image description

«إيهاب» ينقل الأجواء الريفية إلى قلب العاصمة (فيديو)

image description

رئيس جامعة أسيوط يزور طالبة خضعت لعملية توصيل ذراعها المبتور

image description

مراجعة تراخيص المطاعم العائمة ومراسى شارع النيل بالجيزة

image description

جامعة أسيوط تجري قرعة علنية لتوزيع 480 وحدة سكنية

image description

خطة للتوسع في إنشاء مزارع للثروة السمكية بأسيوط

الأكثر قراءة

أسعار الذهب فى مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 12-11-2020

وزير الرياضة عن نهائي القرن: «إن شاء الله يكون فيه جماهير»

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

رئيس «صدر قصر العيني»: مصر دخلت موجة كورونا الثانية.. وهذه أعراضه

إنفوجراف

image description

خريطة زواج الأجانب بمصر في 6 معلومات (انفوجراف)

image description

متحولة جنسيا.. ملكة جمال نيوزلندا (انفوجراف)

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

نجم الساعة

التحقيق مع مرشح خاسر في تحريض أنصاره على التجمهر بالدقهلية

منوعات

التعرق دون سبب يشير لمرض خطير

كثافات متوسطة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة اليوم 12-11-2020

رابط موقع بنك المعرفة المصري تسجيل الدخول للطلاب EKB

تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم 12-11-2020.. أمطار في الإسكندرية والوجه البحري

أيام زمان

عذبته فكتب لها «صافيني مرة».. حكاية لحن وصفه محمد الموجي بـ«الشؤم»

كانت تعاني من فوبيا غريبة.. تفاصيل مرعبة من طفولة عبلة كامل

حامل في توأم.. كيف أنقذ سائق تاكسي عبلة كامل في عبور الطريق؟

«بسبب اللص والكلاب» صحفي يتهم نجيب محفوظ بالسرقة

مقالات الرأي
ماجد حبته
أوروبا تواجه الإرهاب.. شكلًا!
أحمد بهاء الدين شعبان
الانتخابات الأمريكية.. لحظات كاشفة
مؤمن المحمدي
بطولة الدراويش
صفوت البياضي
هل نعيش تحت رحمة القدر أم فى معية خالق البشر؟
المزيد

الثقافة

سراج منير: أحلم بكتابة تاريخ المصريين 

عبير درويش: رأيت «حلاوة» بطلة طبق الدهشة واقتربت منها

المجلس الأعلى للثقافة يحتفي بروسيا في خامس أمسيات «علاقات ثقافية»

«القومي لثقافة الطفل» يحتفل بالفائزين بجوائز عالمية اليوم