«مستقبل وطن» في منافسة شرسة مع المستقلين على مقعدي إطسا

تشهد دائرة إطسا بمحافظة الفيوم، منافسة شرسة في الجولة الثانية "الإعادة" من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية بين كل من المرشحين كامل محمود كامل "مستقبل وطن"، وكمال عبدالحليم عطية "مستقبل وطن"، وياسر عبدالتواب "مستقل"، ومصطفى عبداللطيف محمود "مستقل".وحرص المرشحون على التواصل مع المواطنين لعرض برامجهم الانتخابية من خلال اللقاءات والندوات الودية التي تمت مع كبار العائلات بالدائرة، وحشد كل حزب كوادره الحزبية في مختلف القرى من أجل دعم مرشحة في الإعادة.وأجريت الانتخابات في المرحلة الأولى في 10 آلاف و240 لجنة فرعية و71 لجنة عامة، وتنافس فيها المرشحون على 142 مقعدًا بالنظام الفردي، و142 مقعدًا بنظام القوائم وتمت الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل.وتجرى انتخابات الجولة الثانية "الإعادة" للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 طبقًا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج أيام 21 و22 و23 نوفمبر، فيما تجري يومي 23 و24 نوفمبر الجاري بالنسبة للمصريين في الداخل، على أن تعلن النتيجة النهائية للمرحلة الأولى يوم 30 نوفمبر.