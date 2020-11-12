ضبط 4 أشخاص بتهمة النصب على المواطنين بالمعادى

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، اليوم الخميس، من القبض على 4 أشخاص استولوا على أموال 40 مواطنًا من راغبي السفر للخارج بمنطقة المعادى.وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة إخطارًا من المقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادى بلاغات من (3) مواطنين ومفوضين من 37 شخصًا "مُحددين" لتضررهم من (4 أشخاص) لقيامهم بإنشاء شركة للتوظيف بالخارج كائنة بدائرة القسم والاستيلاء على مبالغ مالية من كل منهم نظير تسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية، إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد المبالغ واتهموهم بالنصب عليهم.وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.