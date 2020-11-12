«التعاون الإسلامي» تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مفخخة باتجاه المدنيين

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم الخميس، استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق طائرة دون طيار "مفخخة" باتجاه المدنيين في المملكة.وأشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية- بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت فجر اليوم من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين في المنطقة الجنوبية.