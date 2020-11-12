بورصة الدواجن اليوم الخميس 12-11-2020
الخميس 12/نوفمبر/2020 - 06:58 ص
حسين العمدةطباعة
يبحث المواطنون عن بورصة الدواجن على مؤشر البحث جوجل، حيث يعرض لكم «الدستور» تقريرًا يوميًا بحالة أسعار الدواجن، يتضمن جميع أنواع الدواجن في الأسواق، وفقًا لمتغيرات سوق الدواجن.
أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس الموافق 12-11-2020
واستقرت أسعار الدواجن اليوم وبلغ سعر كيلو الأوراك 25 جنيهًا، أما وصل كيلو البانيه إلى 60 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو الفراخ البلدي بين 36 إلى 36.5 جنيه من المزرعة، فيما سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 21 إلى 21.50 جنيه، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 15 و15.25 جنيه للكيلو.