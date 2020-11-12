بورصة الدواجن اليوم الخميس 12-11-2020





أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس الموافق 12-11-2020





واستقرت أسعار الدواجن اليوم وبلغ سعر كيلو الأوراك 25 جنيهًا، أما وصل كيلو البانيه إلى 60 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو الفراخ البلدي بين 36 إلى 36.5 جنيه من المزرعة، فيما سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 21 إلى 21.50 جنيه، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 15 و15.25 جنيه للكيلو.





أسعار الكتاكيت وسعر كرتونة البيض وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 5.50 إلى 5.75 جنيه، وسجل الكتكوت "ساسو" بين 3 إلى 3.25 جنيه، والكتكوت البلدي بين 3 إلي 3.25 جنيه، فيما سجل سعر كرتونة البيض الأبيض ليتراوح بين 26 إلى 27 جنيهًا للمستهلك، وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر ليتراوح بين 27 إلى 28 جنيهًا، أما سعر كرتونة البيض البلدي تراوح سعره بين 29 إلى 30 جنيهًا، وبلغ سعر لحم الأرانب ليتراوح بين 35 إلى 38 جنيهًا، أما بلغ أسعار البط المسكوفي والمولر "عمر يوم" بين 11 إلى 11.25 جنيه.

