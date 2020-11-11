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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

اليونان: مصر حليف كبير لأوروبا كلها

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 01:56 م
كيرياكوس ميتسوتاكيس
كيرياكوس ميتسوتاكيس
مروة عنبر
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قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأربعاء، إن مصر حليف كبير لدول أوروبا كلها.

جاءت تصريحات ميتسو تاكيس خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفقًا لما أوردته فضائية سكاى "نيوز عربية" فى نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأضاف رئيس الوزراء اليوناني أن مصر عامل استقرار في المنطقة، مثمنًا الدور المهم لمصر في حماية الإسلام المعتدل.

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