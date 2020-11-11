تطوير الخدمة الإلكترونية للمواطنين بمديرية تعليم القاهرة

وجه محمد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، اليوم، باستخدام الطرق المثلى لبحث الشكاوى وحل المشكلات، مع تعاون جميع الإدارات داخليا وخارجيا مع إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، في إطار تطوير الأداء المستمر بخدمة المواطنين بمديرية تعليم القاهرة والتواصل المباشر مع منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محمد الحسيني، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية، مع فريق خدمة المواطنين، لبحث آليات التعاون وتطوير الأداء لإدارة خدمة المواطنين للتغلب على كل التحديات وحل مشكلات المواطنين والعاملين إعلاء للصالح العام.وشدد الاجتماع على ضرورة السعي للارتقاء بمستوى الخدمات العامة للمواطنين وسرعة الاستجابة والتواصل بين مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والجمهور طبقا للقرار الجمهوري رقم 70 لسنة 1981، بشأن تنظيم مكاتب خدمة المواطنين، ما يضمن سير العمل على وجه مرضي، حيث تعنى المديرية لتبسيط إجراءات العمل والارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين بما يتواكب مع معطيات العصر الحالي وثورة الإدارة والتكنولوجيا ونظم المعلومات والتواصل مع خدمات المجتمع المدني والتعاون المباشر مع العلاقات العامة والموارد البشرية والاتصال الوثيق بينهما.