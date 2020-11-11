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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حقيقة فيديو تحطيم ترامب لمحتويات مكتبه بالبيت الأبيض (فيديو)

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 01:33 م
ترامب
ترامب
منار أحمد
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يزعم انه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء تحطيم مكتبه غضبًا من نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية.

الا ان وكالة فرانس برس كشفت حقيقة انتشار الفيديو، مشيرة إلى ان الفيديو مفبرك وليس له أي أساس من الصحة.، موضحة ان الفيديو عبارة عن مشهد تمثيلي من برنامج كوميدي بث عام 2017.

ويظهر في الفيديو شخص يبدو أنه ترامب يحمل عصا بيسبول، ويحطم محتويات مكتب شبيه بالمكتب الرئاسي في البيت الأبيض، وقد جاء في النص المرافق له: "بعد فوز بايدن بالانتخابات الأمريكية، ترامب يفقد صوابه ويحطم كل ما حوله".

وحظي المقطع بآلاف المشاركات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تزامنا مع إعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ورفض ترامب الإقرار بالخسارة، مصرا أن الانتخابات شهدت تزويرا.

لكن الفيديو ليس حقيقيا ولا علاقة له بالسباق الرئاسي، إذ أرشد البحث عنه عبر الأدوات التقنية إلى برنامج كوميدي بث على قناة "كوميدي سنترال" الأميركية قبل 3 أعوام.

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