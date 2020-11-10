تأجيل محاكمة سناء سيف في نشر أخبار كاذبة

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 10 والمنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة سناء سيف في اتهامها بإذاعة ونشر أخبار كاذبة إلى جلسة 15 ديسمبر.وعقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، بعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وتامر محمد رياض وهيثم محمود، بأمانة سر وائل عبدالمقصود وإسلام عاشور.وتضمن أمر إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات أنها في غضون الفترة من ٢٢ أبريل حتى ٢٠ يونيو ٢٠٢٠ بدائرة قسم المعادى أذاعت عمدًا أخبارا وبيانات كاذبة، من شأنها إثارة الفزع بين الناس، وادعت فيها كذبًا تفشي جائحة فيروس كورونا داخل السجون المصرية وغياب التدابير الوقائية منها.وأضاف أمر الإحالة أنها سبّت بطريق النشر موظفًا عامًا بأن أسندت على صفحتها على موقع فيسبوك ألفاظًا نابية كان من شأنها خدش اعتباره وشرفه.