رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 الموافق 24 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البورصة تربح 9.5 مليار جنيه بختام التعاملات

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 02:49 م
جريدة الدستور
اكرم عمران
طباعة
واصلت أسهم ومؤشرات ارتفاعاتها القوية لليوم الخامس على التوالي، لدى نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من عمليات شراء قوية من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستمثارالأجنبية، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9.5 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 627.9 مليار جنيه.

وقفز المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" بنسبة 2.2%، بما يعادل 238.5 نقطة، ليغلق عند مستوى 11077 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوي "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.07%، بما يعادل 39.7 نقطة، لينهى تعاملاته عند مستوى 1953 نقطة، وسط تداولات نشطة، سجلت قيمتها أكثر من 1.8 مليار جنيه، بالتعامل على نحو 496.4 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 55.7 الف صفقة شراء وبيع.

وقال حسني سيد، خبير أسواق المال، إن الارتفاعات القوية التي شهدتها البورصة على مدار الأيام الماضية، جاءت نتيجة للارتفاعات القوية لأسواق المال العالمية والتي انعكست بالتبعية على البورصة المصرية التى شهدت دخول قوى أجنبية مكثفة، بالإضافة إلى التقارير الإيجابية الصادرة عن مؤسسات دولية وتوقعت بتصدر الاقتصاد المصري لاقتصاديات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث معدلات النمو الحقيقية في الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط يقدر بـ4%.

وأضاف خبير أسواق المال، أن إعلان شركة "فايزر" عن نجاح لقاح فيروس كورونا بنسبة 90%، انعكس على آداء أسواق المال العاملية وبالتبعية البورصة المصرية التي ارتفعت لمعدلات كبيرة لم تشهدها منذ ما يقرب من 5 أشهر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إصابة فايق عزب به.. ما هو مرض المارسا القاتل؟

محمد الباز: «مرتضى منصور له ما له وعليه ما عليه ولا أتوقع هروبه»

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

«كده عيب».. إلهام شاهين تغادر مهرجان الإسكندرية السينمائي

الصور

image description

«التمريض» و«الحاسبات» و«التربية» تحصد كأس التميز البيئي من جامعة أسيوط

image description

44 مليون جنيه تكلفة مشروع الإسكان الاجتماعي بعزبة البرج بدمياط

image description

انتهاء تطوير عدد من الوحدات الطبية بمستشفيات أسيوط الجامعية

image description

تعيينات جديدة بجامعة أسيوط

image description

«دمياط» تبحث تذليل عقبات الاستثمار

الأكثر قراءة

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

«كده عيب».. إلهام شاهين تغادر مهرجان الإسكندرية السينمائي

انفراد| حسن صقر يشكل «مجلس الزمالك».. وحسن شحاتة في مقعد العضوية

محمد الباز: «مرتضى منصور له ما له وعليه ما عليه ولا أتوقع هروبه»

إنفوجراف

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

نجم الساعة

أحمد زاهر: لن أقدم «فتحى البرنس» فى عمل مستقل.. و«مبحبش أقلد حتى نفسى»

منوعات

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

سقوط شهب «الثوريات» على الأرض غدًا

فرنسا تساهم في بناء أول مدرسة حربية بالكونغو الديمقراطية

الغذاء والدواء الأمريكية تمنح ترخيصًا لعقار جديد مضاد لكورونا

أيام زمان

صباح رفضت لأنها راقصة.. وصية بديعة مصابنى التى تجاهلها الجميع

«مقابل 18 ألف دولار».. حكاية عرض سينمائي على الملك فاروق للخروج من أزمة مالية

«حافية القدمين والتقليد ملوش رجلين».. أسرار من حياة الراقصة سامية جمال

حكاية الحرب بين الألمان والإنجليز على كوكب الشرق وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
سنين عجاف
القس. رفعت فكرى
بناء الإنسان وبناء العالم
لواء.حمدى البطران
السلطة والفوضى
لواء. محسن الفحام
جيل جديد للعطاء
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تستقبل سفير ألمانيا بالقاهرة لدعم أطر التعاون المشترك

دينا السقا: حضرت جلسة لتحضير الأرواح سأكتبها في عملي المقبل

«على قرن الكركدن» لـ فرانشيسكا بيلّينو.. جديد منشورات المتوسط

مصر وألمانيا تحتفلان بذكرى ميلاد الموسيقار بيتهوفن