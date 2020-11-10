البورصة تربح 9.5 مليار جنيه بختام التعاملات

واصلت أسهم ومؤشرات ارتفاعاتها القوية لليوم الخامس على التوالي، لدى نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من عمليات شراء قوية من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستمثارالأجنبية، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9.5 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 627.9 مليار جنيه.وقفز المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" بنسبة 2.2%، بما يعادل 238.5 نقطة، ليغلق عند مستوى 11077 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوي "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.07%، بما يعادل 39.7 نقطة، لينهى تعاملاته عند مستوى 1953 نقطة، وسط تداولات نشطة، سجلت قيمتها أكثر من 1.8 مليار جنيه، بالتعامل على نحو 496.4 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 55.7 الف صفقة شراء وبيع.وقال حسني سيد، خبير أسواق المال، إن الارتفاعات القوية التي شهدتها البورصة على مدار الأيام الماضية، جاءت نتيجة للارتفاعات القوية لأسواق المال العالمية والتي انعكست بالتبعية على البورصة المصرية التى شهدت دخول قوى أجنبية مكثفة، بالإضافة إلى التقارير الإيجابية الصادرة عن مؤسسات دولية وتوقعت بتصدر الاقتصاد المصري لاقتصاديات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث معدلات النمو الحقيقية في الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط يقدر بـ4%.وأضاف خبير أسواق المال، أن إعلان شركة "فايزر" عن نجاح لقاح فيروس كورونا بنسبة 90%، انعكس على آداء أسواق المال العاملية وبالتبعية البورصة المصرية التي ارتفعت لمعدلات كبيرة لم تشهدها منذ ما يقرب من 5 أشهر.