التصريح بدفن طفل لقى مصرعه في حادث ببدر

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الثلاثاء، التصريح بدفن جثة الطفل سيف كريم الذى لقى مصرعه فى حادث الموقف ببدر.وكشفت المعاينة الأولية فى حادث تصادم سيارة نقل ومركبتي «توك توك» بأن السبب الرئيسي هو غلق طريقى السويس والإسماعيلية مما دفع قائدي السيارات السير عكس الطريق فى حارة واحدة لوجود كسور في الحارة الثانية من الطريق مما تسبب فى إصابة 9 أشخاص بكسور متفرقة بالجسم ومصرع شخص.وقال شهود عيان، إن 9 من المصابين حالتهم حرجة وتم نقلهم جميعا لمستشفى بدر العام.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة بدر يفيد باصطدام سيارة نصف نقل بـ«توك توك» أمام الموقف بمدينة بدر، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى وجاري رفع حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية.وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.