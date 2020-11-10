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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا: منفذ هجوم فيينا تصرف بمفرده

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 02:40 م
هجوم فيينا
هجوم فيينا
وكالات
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قال قائد شرطة فيينا، اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد مؤشر في الوقت الحالي على أن المهاجم الذي قتل 4 أشخاص الأسبوع الماضي في إطلاق نار بوسط فيينا تلقى مساعدة في تنفيذ هجومه.

وأوضح جيرهارد بورستل، قائد شرطة فيينا: "حتى الآن لا توجد مؤشرات على أننا بحاجة إلى الابتعاد عن نظرية الجاني الوحيد، إن الطريق الدقيق من منزله إلى مسرح الجريمة أو من مكان آخر إلى مسرح الجريمة هو قيد التحقيق".

وكان مستشار النمسا، سيباستيان كورتز، أكد في وقت سابق أن "سلطات البلاد تنطلق من أن هجوم فيينا نفذ على يد شخص واحد لكنها ليست على قناعة تامة بذلك".

وأعلنت السلطات النمساوية، الأسبوع الفائت، عن أن فيينا تعرضت لهجوم إرهابي شمل 6 مواقع مختلفة في الوسط تقع كلها قرب أكبر كنيس في المدينة.

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