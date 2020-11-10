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تقارير ومتابعات

«بتنقل كورونا».. «الصحة العالمية» تحذر من استخدام النقود

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 02:23 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
نوران إمام
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يشهد العالم ارتفاعا وتزايدا في أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد، وترتفع نداءات الأطباء بأخذ الحذر من الموجة الثانية والتي وصفها معظم الأطباء بأنها ستكون أكثر شراسة من الموجة الأولى كما حذرت منظمة الصحة العالمية من استخدام وتداول النقود.

"الدستور" تواصلت مع الدكتور سباعي ضياء، المتخصص في أمراض الجهاز التنفسي والصدر، والذي أوضح بدوره لماذا حذرت منظمة الصحة العالمية من تداول النقود، قائلا أن منظمة الصحة العالمية نشرت تلك الدراسة والتي أشارت إلى أن فيروس كورونا المستجد يعيش على أسطح النقود، والهواتف المحمولة، وبعض الأسطح الأخرى لمدة زمنية تصل لحد 28 يوما.

وأضاف أن الدراسة التي نشرت أجريت في ظروف مختبرية، معلقا أن ذلك ما صرحت به منظمة الصحة العالمية أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقدته المنظمة في جنيف بالشهر الماضي، موضحًا أنها ليست إلا دراسة "مختبرية" ولم تطبق في العالم الحقيقي مشيرًا أنها كانت عند درجة 20 مئوية.

وأضاف "ضياء" أن من المنطقي أن ينتشر وباء كورونا من خلال تداول الأموال، وقدم الحل بأنه يتم تطهير كافة المسطحات التي تكون في موضع يد العامة، وضرورة تطهير اليدين وغسلها بالماء والصابون بانتظام واستخدام معقم اليدين، لأن هذه الممارسات هي الأكثر فعالية في قتل كل الجراثيم والميكروبات والفيروسات.

و تابع قائلا أنه يجب على كافة المواطنين اتباع الإجراءات الاحترازية بشكل دائم، لأن الأمر يزداد خطورة في العالم ليس في مصر فقط.

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