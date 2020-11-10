المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين تركيا لحبسها 10 صحفيين

استنكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تركيا لحبسها مؤقتًا عام 2016 عشرة صحافيين معارضين من صحيفة جمورييت المعارضة لاشتباه أنقرة بـ"ترويجهم" لمنظمات تصنفها السلطات التركية إرهابية.واعتبرت المحكمة، ومقرها في ستراسبورج، في قرارها أن الحبس المؤقت المفروض على مقدمي الشكوى في إطار إجراءات جنائية في حقهم يشكل تدخلًا في ممارسة حقهم في حرية التعبير".وحبس أحد مقدمي الشكوى مؤقتًا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في تركيا بنوفمبر 2016 ولم يفرج عنه إلا في أبريل 2018.