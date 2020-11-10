ضبط عاطل بـ150 طربة حشيش في الشرقية

نجحت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط 150 طربة لمخدر الحشيش بمحافظة الشرقية، بعد أن تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاطه وترويج المخدرات على عملائه.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن الشرقية، تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبحوزته 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجرامًا، مبلغ مالى، هاتف محمول.وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وتقدر قيمة المضبوطات بحوالى مليون وخمسين ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.