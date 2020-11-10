وفاة كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات بعد إصابته بكورونا

أعلنت قيادات في حركة فتح، صباح يوم الثلاثاء، عن وفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، وفقًا لما أوردته شبكة «سكاي نيوز عربية».ودخل صائب عريقات في غيبوبة إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد قبل أيام.ويشغل صائب عريقات منصب أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، وهو قريب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وشارك في مفاوضات سلام عدة.