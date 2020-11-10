دير الرزيقات يبدأ احتفالاته السنوية بإجراءات احترازية اليوم

يبدأ دير مارجرجس الرزيقات بمحافظة الأقصر احتفالاته السنوية، اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى 16 نوفمبر الجاري.وأعلن الدير عن تفاصيل احتفالاته هذا العام، والتي تتضمن إلغاء إقامة الخيام خلال احتفالاته السنوية، للحد من التجمعات تجنبًا لحدوث موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد، واقتصار الاحتفالات على زيارة الدير فقط، مع إقامة قداسات صباحية.ويشارك في احتفالات دير مارجرجس بالرزيقات، عدد من اساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منهم الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا بيمن أسقف نقادة.يُذكر أن عدد الزائرين بدير الرزيقات يقدر بحوالي مليون قبطي سنويًا خلال الاحتفالات السنوية التي تقيمها الكنيسة في تذكار تأسيس أول كنيسة على اسم القديس مارجرجس الروماني.