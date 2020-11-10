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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

إصابتان جديدتان بكورونا فى البيت الأبيض

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 08:28 ص
البيت الأبيض
البيت الأبيض
وكالات
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أفادت وسائل إعلام أمريكية بأنّ اثنين من مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ممّن أمضوا الأمسية الانتخابية في البيت الأبيض أصيبا بفيروس كورونا المستجدّ.

ونقلت إذاعة «أن بي آر» العامة، عن كولتر بيكر المسئول في مكتب وزير الإسكان والتنمية الحضرية بن كارسون قوله: «إنّ الوزير التقط عدوى الفيروس لكنّه بخير، ويشعر بأنه محظوظ لتلقّيه علاجات تساعد في شفائه وتسرّعه».

واستدعت إصابة كارسون «69 عامًا» بالفيروس نقله إلى مستشفى والتر ريد العسكري القريب من واشنطن، حيث تلقّى العلاج لفترة وجيزة، وفقًا لشبكة «إيه بي سي» التليفزيونية.

وكان كارسون أمضى مساء الثلاثاء في البيت الأبيض يتابع نتائج الانتخابات الرئاسية.

من جهتها أفادت شبكة «أن بي سي نيوز» بأنّ مستشارًا آخر للرئيس هو ديفيد بوسي الذي كان بدوره يتابع نتائج الانتخابات في البيت الأبيض مساء الثلاثاء التقط العدوى، بحسب ما تبيّن الأحد حين ظهرت نتيجة فحص كورونا، مشيرة إلى أنّه عزل نفسه في منزله.

وبوسي (55 عامًا) الذي يترأّس جمعية «سيتيزينس يونايتد» المحافظة، عيّنه ترامب في نهاية الأسبوع الماضي رئيسًا لفريقه القانوني المكلّف برفع دعاوى قضائية في ولايات عدّة يزعم الجمهوريون أنّ الانتخابات فيها شابتها عمليات تزوير.

وكانت وسائل إعلام أفادت، يوم الجمعة، بأنّ كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز أصيب بـ«كوفيد-19» بعد الانتخابات، ولم يتّضح متى تحديدًا صدرت نتيجة الاختبار الإيجابي لميدوز.

وكان ميدوز من ضمن حوالي 150 شخصًا من مساعدي ترامب ومؤيّديه ممّن احتشدوا الأربعاء في قاعة بالبيت الأبيض، حيث ألقى عليهم ترامب خطابًا، وفقًا لصحيفة «واشنطن بوست».

وفي الأسابيع الأخيرة، أصيب بفيروس كورونا المستجدّ العديد من كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الجمهوري، بمن فيهم ترامب نفسه، بالإضافة إلى زوجته ميلانيا، وابنهما بارون.

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