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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

ترامب يعرض طائرته الخاصة للبيع

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 05:19 ص
طائرة ترامب
طائرة ترامب
عبير سليم
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ذكرت مجلة "نيوزويك"، أنه تم عرض مروحية دونالد ترامب الخاصة Sikorsky S-76B التي نالت شهرتها عبر إعلانات حملة ترامب الانتخابية 2016، للبيع بأكثر من مليون دولار.

ووفقا للمجلة، فإنه تم نشر الإعلان الخاص بذلك دون سعر محدد على منصتي التداول Jet Edge Partners وAero Asset.

وقبل أربع سنوات، قدرت صحيفة "نيويورك تايمز" سعر هذه المروحية بـ875 ألف دولار وتوقع الصحفيون، أنه على خلفية الوضع مع الانتخابات، قد ترتفع قيمتها إلى 1.5 مليون دولار، وفق ما نقل راديو سبوتنيك.

والمروحية تحمل 6 ركاب في المقصورة المغلفة من الداخل بالخشب الأحمر الإفريقي ومجهزة بنظام عزل للصوت، وفيها ثلاجة وبار للمشروبات.

وتربض حاليًا في هنغار للطائرات في ولاية نيو جيرسي، ولم يتم استخدامها منذ نهاية 2016، عندما تم انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة.

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