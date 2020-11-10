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أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 10-11-2020

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 03:47 ص
الكتاكيت
الكتاكيت
هبه محمد
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يعرض "الدستور"، تقريرًا يوميًا يضم جميع أسعار الدواجن في الأسواق بشكل دوري، ويتم عرض هذه الأسعار وفقًا لـ أسعار بورصة الدواجن ومتغيرات الاقتصاد المحلي، وتضم أسعار الكتاكيت "أسعار الكتاكيت البيضاء - أسعار الكتاكيت الساسو - أسعار الكتاكيت البلدي - أسعار الكتاكيت الأهالي - أسعار الكتاكيت بالشركات".

وتتحرك مؤشرات البحث من قبل المواطنين يوميًا عن أسعار الكتاكيت البيضاء والبلدي في الأسواق، نظرًا لأنها الوسيلة الوحيدة والسهلة يمكن البحث عليها عبر مواقع الإنترنت.


أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الثلاثاء 10-11-2020


يقدم لكم "الدستور" كافة المعلومات والتفاصيل الجديدة عن أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الثلاثاء 10-11-2020، وهي كالآتي:

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الثلاثاء 10-11-2020، وفقًا لسعر التداول بين الشركات.

1 - أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الثلاثاء 10-11-2020، حيث يتراوح سعر الكتكوت الأبيض بالأسواق ما بين 7.75 إلى 10 جنيهات للفرخ.

2 - أسعار الكتاكيت الساسو في الأسواق اليوم الثلاثاء 10-11-2020، يتراوح السعر ما بين 4.25 إلى 6 جنيهات للفرخ.

3 - أسعار الكتاكيت البلدي في الأسواق اليوم الثلاثاء 10-11-2020، يتراوح من 3 إلى 5 جنيهات للفرخ.

4 - أسعار الكتاكيت الأهالي في الأسواق اليوم الثلاثاء 10-11-2020، يتراوح السعر ما بين 7 إلى 9 جنيهات للفرخ.

5 - أسعار كتاكيت الشركات في الأسواق اليوم الثلاثاء 10-11-2020، يتراوح السعر ما بين 9 إلى 11 جنيهات للفرخ.

وتضم بورصة الكتاكيت في الأسواق اليوم الثلاثاء 10-11-2020 " أسعار الكتاكيت البيضاء - أسعار الكتاكيت الساسو - أسعار الكتاكيت البلدي - أسعار الكتاكيت الأهالي - أسعار الكتاكيت بالشركات "، وتكون عمر يوم فرز أول ممتاز، وتكون بورصة أسعار الكتاكيت بالشركات المحدثة بشكل يومي وفقًا لـ أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم وبورصة المرشد للدواجن.

وتعتبر أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الثلاثاء 10-11-2020، محدثة يوميًا بشكل دوري حسب الأسعار المعروضة من بورصة المرشد للدواجن.

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