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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«حياة كريمة» تطلق قافلتين في الوادي الجديد والمنيا (صور)

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 05:25 م
حياة كريمة
حياة كريمة
سمر عبدالله
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أطلقت مؤسسة حياة كريمة، اليوم الإثنين، قافلتين بمحافظتى الوادى الجديد والمنيا، لاستقبال أوراق المصريين وحصر أعداد المستحقين بالمبادرة، معلنة أن هدف المبادرة هو "هدفنا دائما في كل خطوة بنمشيها في المبادرة خدمة ودعم أهل مصر في كل مصر، ويوم بيوم بنبني معاكم مشوارنا في مؤسسة كريمة ونشارككم فرحة كل مصر".

كانت مديرية الصحة بالمنيا، قد نظمت اليوم الاثنين قافلة طبية بقرية تندة التابعة لمركز ملوي، على مدار يومين متتاليين، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، بالاهتمام بمواطنى المحافظة وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

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