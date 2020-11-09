الخارجية الفلسطينية تدين الحادث الإرهابي ببغداد

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الإثنين، الهجوم الإرهابي الذي نفذته عناصر تنظيم داعش الإرهابى قرب بغداد، والذي أسفر عن مقتل 11 جنديا عراقيا، وجرح 8 آخرين.وأكدت الخارجية باسم دولة فلسطين، في بيان صادر عنها اليوم، وقوفها وتضامنها الكامل مع العراق الشقيق، رئيسا وحكومة وشعبا، في حربه ضد داعش والمنظمات الإرهابية الأخرى.وقدمت الخارجية التعازي لذوي الضحايا وتمنت الشفاء العاجل للجرحى، وقالت إنها على ثقة تامة بقدرة العراق الشقيق على مواجهة الإرهاب والانتصار عليه، وفقا لوكالة «وفا» الفلسطينية.