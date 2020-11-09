حبس ربة منزل لترويج الدعارة عبر «فيسبوك» بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس ربة منزل لاتهامها بإدارة صفحة لترويج الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر مقابل مبالغ مالية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، صفحة على أحد مواقع شبكة الإنترنت تحتوي على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التي تبدى من خلالها المعلنة استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائمة على إدارة الصفحة وتبين أنها إحدى السيدات المقيمة بالقاهرة، وتم ضبطها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وبحوزتها هاتف محمول محمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة التي تؤكد نشاطها.وبمواجهة المتهمة الأولى أقرت بقيامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالي، وأنها أنشأت الصفحة لذات الغرض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.