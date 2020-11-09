ضبط 11 ألف قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج عن القانون، والتي أسفرت عن ضبط 11 قضية سرقة تيار كهربائى.فقد اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (11625) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.