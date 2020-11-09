«تبادل تجاري واستثمار».. تفاصيل العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا

◄ "التبادل التجاري بين البلدين"

◄ "في أي شيء تستثمر بريطانيا"

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة أمام الغرفة التجارية المصرية البريطانية، خلال الجلسة الافتتاحية الافتراضية لمؤتمر "أسبوع مصر: الطريق نحو النمو الاقتصادى المستدام"، حيث أعرب عن سعادته للمشاركة في هذا الحدث الهام، موجهًا الشكر للجمعية البريطانية المصرية للأعمال "BEBA"، وللغرفة التجارية المصرية البريطانية"EBCC"، ولكافة الجهود المبذولة من جميع الأطراف لتنظيم هذا الحدث عن بُعد، والذي يهدف إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين الشركات المصرية والبريطانية من أجل المنفعة المتبادلة لبلدينا.تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا تطورًا كبيرًا ومتناميًا عامًا بعد الآخر، حيث وصلت هذه العلاقة فى الأعوام الأخيرة إلى أفضل مستوياتها.وفقًا للهيئة العامة للاستعلامات، فإن إجمالى حجم التبادل التجارى بين البلدين عام 2018 بلغ ما يقرب من 2 مليار جنيه استرليني، بزيادة 5.6% عن عام 2017، وسجل حجم الصادرات المصرية إلى بريطانيا 818 مليون جنيه إسترليني، بزيادة 26% عن عام 2017، وبلغ حجم الواردات المصرية من بريطانيا 1.147 مليار جنيه إسترلينى، بزيادة 5% فقط عن عام 2017، وبهذه الأرقام تقلص عجز الميزان التجارى بين البلدين بنحو 41% عن عام 2017 مسجلًا 329 مليون جنيه إسترلينى، بالمقارنة بمبلغ 561 مليون جنيه إسترلينى عجز عام 2017، وبريطانيا هى المستثمر الأجنبي الأكبر فى السوق المصرية باستثمارات تبلغ حوالى 5.4 مليار دولار.الجانب الأكبر من الاستثمارات البريطانية يتركز فى قطاع النفط والغاز، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنوك، وبريطانيا مهتمة بتعزيز استثماراتها فى مصر خلال الفترة المقبلة على خلفية احتمال خروجها من الاتحاد الأوروبى، وبحثها عن شركاء تجاريين جدد.