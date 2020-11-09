رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 09 نوفمبر 2020 الموافق 23 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«تبادل تجاري واستثمار».. تفاصيل العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 12:34 م
مدبولي
مدبولي
سمر عبدالله
طباعة
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة أمام الغرفة التجارية المصرية البريطانية، خلال الجلسة الافتتاحية الافتراضية لمؤتمر "أسبوع مصر: الطريق نحو النمو الاقتصادى المستدام"، حيث أعرب عن سعادته للمشاركة في هذا الحدث الهام، موجهًا الشكر للجمعية البريطانية المصرية للأعمال "BEBA"، وللغرفة التجارية المصرية البريطانية"EBCC"، ولكافة الجهود المبذولة من جميع الأطراف لتنظيم هذا الحدث عن بُعد، والذي يهدف إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين الشركات المصرية والبريطانية من أجل المنفعة المتبادلة لبلدينا.

تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا تطورًا كبيرًا ومتناميًا عامًا بعد الآخر، حيث وصلت هذه العلاقة فى الأعوام الأخيرة إلى أفضل مستوياتها.

◄ "التبادل التجاري بين البلدين"

وفقًا للهيئة العامة للاستعلامات، فإن إجمالى حجم التبادل التجارى بين البلدين عام 2018 بلغ ما يقرب من 2 مليار جنيه استرليني، بزيادة 5.6% عن عام 2017، وسجل حجم الصادرات المصرية إلى بريطانيا 818 مليون جنيه إسترليني، بزيادة 26% عن عام 2017، وبلغ حجم الواردات المصرية من بريطانيا 1.147 مليار جنيه إسترلينى، بزيادة 5% فقط عن عام 2017، وبهذه الأرقام تقلص عجز الميزان التجارى بين البلدين بنحو 41% عن عام 2017 مسجلًا 329 مليون جنيه إسترلينى، بالمقارنة بمبلغ 561 مليون جنيه إسترلينى عجز عام 2017، وبريطانيا هى المستثمر الأجنبي الأكبر فى السوق المصرية باستثمارات تبلغ حوالى 5.4 مليار دولار.

◄ "في أي شيء تستثمر بريطانيا"

الجانب الأكبر من الاستثمارات البريطانية يتركز فى قطاع النفط والغاز، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنوك، وبريطانيا مهتمة بتعزيز استثماراتها فى مصر خلال الفترة المقبلة على خلفية احتمال خروجها من الاتحاد الأوروبى، وبحثها عن شركاء تجاريين جدد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الوطنية للانتخابات» تصرف مكافأة لأسرة موظف توفى في لجنة بميت غمر

«حسب الله وأبوحامد ومرتضى».. أبرز النواب الخاسرين من الجولة الأولى

ماذا يوفر موقع وزارة القوى العاملة 2020 لجميع العمالة غير المنتظمة والوظائف؟

«بوابة إفريقيا».. رسائل مدبولي أمام الغرفة التجارية المصرية البريطانية

الصور

image description

محافظ الدقهلية يدشن حملة للقضاء على الطفيليات المعوية بين التلاميذ

image description

حملة مكبرة لتجميل ورفع كفاءة الكباري العلوية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة أبوتيج

image description

«ضرورة تعديل قيمة العمولة في البورصة».. رسالة دكتوراة بجامعة أسيوط

image description

غلق لجان الاقتراع وبدء الفرز بدمياط

الأكثر قراءة

بعد إصابة فايق عزب به.. ما هو مرض المارسا القاتل؟

«افتتح كشك سجائر».. حكاية الفتوة الذى أنهت حياته راقصة فى شارع عماد الدين

«بلوك».. رضوى الشربيني تتصدر ترند أمريكا

تنبيه مهم من التعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن «التابلت»

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد زاهر: لن أقدم «فتحى البرنس» فى عمل مستقل.. و«مبحبش أقلد حتى نفسى»

منوعات

ماذا يوفر موقع وزارة القوى العاملة 2020 لجميع العمالة غير المنتظمة والوظائف؟

أخطاء الأطباء والمرضى عند اختبار كورونا

أذربيجان تحتفل بيوم «علم الدولة»

فقدان 70 ألف وظيفة بسبب كورونا في اليابان

أيام زمان

«مقابل 18 ألف دولار».. حكاية عرض سينمائي على الملك فاروق للخروج من أزمة مالية

«حافية القدمين والتقليد ملوش رجلين».. أسرار من حياة الراقصة سامية جمال

حكاية الحرب بين الألمان والإنجليز على كوكب الشرق وموسيقار الأجيال

«60 سيجارة يوميًا».. حكاية صالح سليم مع التدخين

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الوهاب».. يعطى بلا مقابل ويمنح بلا عوض
د. منى حلمى
ما هذه المجتمعات التى تختصر شرف المرأة فى «غُرزة» تُرقع؟
ماجد حبته
الرئيس الأمريكى المحتمل
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
مئة فرحة بالشوباشي.. تحت قبة البرلمان!
المزيد

الثقافة

«الآثار» تنظم محاضرة وجولة للمرشدين السياحيين بمتحف شرم الشيخ

صالون إقليم وسط الصعيد الثقافي يناقش دور الصحافة الأدبية

التفاصيل الكاملة لـ«مهرجان الأراجوز المصري» في دورته الثانية

جاليري ضي يناقش كتاب «غرام المشايخ».. الخميس