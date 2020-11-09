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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تدين الهجوم الإرهابي في الرضوانية ببغداد

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:24 ص
الهجوم الإرهابي في
الهجوم الإرهابي في الرضوانية ببغداد
هبه محمد
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أدانت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الإثنين، الهجوم الإرهابي في الرضوانية ببغداد، وفقًا لفضائية " العربية عاجل".

وفي سياق متصل، أفاد مصدر أمني عراقي بأن 11 قتيلا سقطوا جراء هجوم بالقنابل اليدوية والأسلحة الخفيفة بمنطقة الرضوانية غربي العاصمة بغداد.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر القول إن "حادث الرضوانية تضمن هجوما بالقنابل اليدوية والأسلحة الخفيفة على برج أمني للجيش العراقي وقوات الصحوة في منطقة الرضوانية"، مشيرًا إلى أن "الحصيلة النهائية تضمنت خمسة قتلى من الصحوة وستة من المدنيين".

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