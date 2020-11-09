تقرير «الآثار» في اتهام 8 أفراد بالتنقيب عن الآثار بترب الغفير

تسلمت نيابة مدينة نصر ثان تقرير لجنة وزارة الآثار في اتهام 8 أشخاص بالتنقيب على الآثار بمنطقة مقابر ترب الغفير، وتبين من التقرير أن المنطقة غير أثرية.وأدلى 8 متهمين بالتنقيب على الآثار باعترافات تفصيلية أمام النيابة وقالوا إنهم حضروا من المنصورة لإصلاح ماسورة ولم يريدون البحث عن الآثار.البداية عقب تلقي اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، وتلقى إخطارًا من قسم شرطة مدينة نصر ثان بقيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل حوش كائن بمنطقة مقابر ترب الغفير.وتمكنت قوة تابعة لوحدة مباحث القسم من ضبط 8 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل الحوش المُشار إليه- ملك أحدهم- وعثر بداخله على حفرة قطرها 2 متر بعمق 6 أمتار، كما تم ضبط أدوات الحفر والتنقيب.وبمواجهتهم، قال مالك الحوش إنه أحضر باقي المتهمين للحوش ملكه لمساعدته في أعمال الحفر بقصد إصلاح المقابر، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.