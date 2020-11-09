«الوطنية للانتخابات» تواصل تلقي نتائج فرز المرحلة الثانية لـ «النواب»

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، تلقي نتائج أعمال فرز 13 محافظة من محافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، صباح اليوم الاثنين، ويأتي ذلك بعدما أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن انتهاء آخر أيام التصويت بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، في التاسعة مساء أمس الأحد، التي جرت على مدار يومين.وقال المستشار لاشين إبراهيم، إن الهيئة الوطنية تابعت عن كثب عمليات التصويت ولم ترصد أى مخالفات من شأنها التأثير على العملية الانتخابية.وأضاف رئيس الهيئة الوطنية أن رؤساء اللجان الفرعية بدأوا فى الفرز فى حضور أمناء اللجنة،و مندوبي المرشحين والقوائم وممثلي الإعلام والمتابعين والمترجمين والزائرين المتواجدين.