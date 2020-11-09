جينيفر لورنس تحتفل بفوز بايدن بالرئاسة الأمريكية بطريقة طريفة (فيديو)

احتفلت الممثلة الأمريكية الحائزة على جائزة أوسكار جينيفر لورنس بطريقة طريفة وفريدة من نوعها، بإعلان جو بايدن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.ولم تنتظر الممثلة الشابة تبديل ملابسها قبل الخروج للاحتفال، وركضت إلى الشارع بالبيجاما لتعلن فرحتها بانتصار بايدن في السباق الرئاسي.ووفق وكالات، فقد حظي الفيديو بانتشار واسع خلال ساعات من نشره على صفحتها في "تويتر"، وأرفقت فيديو حركاتها بتعليق مفاده: "لم يكن أمامي خيار سوى إقامة حفل لشخص واحد"، بالإضافة إلى وسم "تعال إلى بوسطن. دعنا نحتفل".