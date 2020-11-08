أول تعليق لميلانيا ترامب على خسارة انتخابات الرئاسة

طالبت السيدة الأولى ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بضرورة فرز أصوات الانتخابات الرئاسية بشكل شفاف.وقالت ميلانيا في أول تعليق لها على نتائج الانتخابات الرئاسية عبر حسابها على موقع تويتر، إن الشعب الأمريكي يستحق انتخابات نزيهة، داعية إلى ضرورة احتساب كل صوت قانوني في هذه الانتخابات.وشددت زوجة ترامب قائلة: "يجب أن نحمي ديمقراطيتنا بشفافية كاملة".وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية في وقت سابق اليوم بأن مصادر مطلعة قالت إن ميلانيا طلبت من زوجها الاعتراف بخسارة الانتخابات أمام جو بايدن.