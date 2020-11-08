في موقف سيارات.. ماذا قال "بايدن لـ"نتنياهو في لقاءهما الأول قبل 40 عام؟

لم يشعر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالخوف من نتيجة الانتخابات الأمريكية، هو يعلم أنه رابح في كلتا الحالتين، فقط عليه أن يغير قواعد اللعب، فالطريقة التي كان يتعامل بها مع الجمهوري دونالد ترامب قد لاتناسب الديمقراطي جو بايدن، لكن في الواقع فإن الثنائي داعمين لإسرائيل.قبل 40 عاماً، ألتقى "نتنياهو" بـ"جو بايدن" وقتها كان نتنياهو مندوباً في السفارة الإسرائيلية في واشنطن في الفترة بين 1980- و1982، وقتها نشأت صداقة حقيقية بينهما، بحسب وصف المقربين منهما فهما يتفقنا في العديد من الأمور وبينهما حوار دائم وقوي.أما عن تفاصيل اللقاء الأول، الذي كان في أوائل الثمانينات، فتم في موقف للسيارات خارج أحد المطاعم حيث كان "بايدن" يجتمع مع بعض القادة اليهود الأمريكيين، وألتقى نتنياهو معهم، وبحسب وصف بايدن "أصبحنا صديقين مقربين"، وقام بالتوقيع على صورة لبيبي، على سبيل المزاح، وقال له: "بيبي، لا أوافقك على أي شي تقوله، لكني أحبك".