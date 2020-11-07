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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. الرابط وتفاصيل الحصول عليها

السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:07 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
نعمات مدحت
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نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020، تتصدر محرك البحث الشهير "جوجل" عقب ظهور النتيجة من قبل الطلاب، خلال الساعات الماضية، حيث أعلنت وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي النتيجة تمهيدًا لالتحاق الطلاب بكلية التجارة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، وذلك بعد امتحان الطلاب في مواد دراسية معينة منها الرياضيات والفرنساوي والجغرافيا، وغيرها من المواد العربية لاختبار ذكاء الطالب، حيث بلغت نسبة النجاح لهذا العام 80% وتعتبر نسبة مرتفعة عن الأعوام السابقة، بالرغم مما شهده العام الجاري من انتشار وباء كورونا المستجد الذي اجتاح العالم وراح ضحيته الآلاف.

وزارة التعليم العالي، خصصت امتحانات المعادلة لطلاب الدبلومات الفنية والمعاهد الخاصة للالتحاق بكلية الهندسة والحقوق والزراعة والتجارة، وبلغ عدد المتقدمين الذين اجتازوا عملية الامتحان 12 ألف طالب وطالبة في محافظات الجمهورية.

كيفية الاستعلام عن نتيجة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020

ويمكن للطلاب الذين أدوا امتحانات المعادلة للالتحاق بكلية التجارة الدخول عبر الرابط الآتي لمعرفة النتيجة: www.foc.cu.edu.eg.

- اختيار نتيجة المعادلة بكلية التجارة.

- كتابة الرقم السري الذي حصل عليه الطالب خلال الامتحانات.

- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- إدخال البيانات كاملة صحيحة ونوع الدبلوم الذي التحق  الطالب به.

- ثم النقر على كلمة نتيجة، وبعدها ستظهر البيانات الخاصة بالطالب كاملة.

 وبعد معرفة النتيجة، وفي حالة إذا نجح الطالب عليه التوجه إلى الكلية لاستكمال الأوراق المطلوبة منه لبداية العام الدراسي الجديد.

ونظرًا لمكانة كلية التجارة التي تعد حلم الكثير من طلاب الدبلومات الفنية ، يشار إلى أنه يمكن للطلاب الالتحاق بكلية التجارة في جامعات: عين شمس، وحلوان، والقاهرة للطلاب الذين أدوا الامتحانات في محافظات مصر.

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رابط نتيجة معادلة كلية التجارة 2020

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